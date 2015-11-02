علشان تتجنبى شرها.. تعرفى على طريقة الفحص الذاتى لأورام الثدى وموعده

موعد إجراء الفحص الذاتى لأورام الثدى

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طريقة إجراء الفحص الذاتى لأورام الثدى

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تأتى الوفاة بأورام الثدى كأحد أهم مسببات الوفاة للنساء على مستوى العالم، وهو ما زاد من أهمية التوعية بعلامات المرض مبكرًا، من خلال الكشف الدورى وأهمها الفحص الذاتى الذى يمكن للمرأة القيام به فى المنزل.>عن موعد وطريقة إجراء الفحص الذاتى عن أورام الثدى لدى النساء، يقول أستاذ الجراحة العامة بطب قصر العينى الدكتور إبراهيم عيادة إن الفحص الذاتى لأورام الثدى يجب أن تقوم به جميع النساء مرة واحدة شهريًا فى اليوم السادس أو السابع من بداية الدورة الشهرية.>تتم طريقة الفحص الذاتى تبعًا لشرح عيادة من خلال وقوف المرأة فى وضع منتصب، مع وضع اليدين خلف الرأس والضغط بهما إلى الأمام دون تحريك الرأس.

ثم يتم رفع اليد اليسرى واستخدام اليد اليمنى فى فحص الثدى الأيسر بداية من الخارج وبصورة دائرية وصولاً إلى الحلمة، مع التركيز على المنطقة بين الثدى والإبط ومنطقة أسفل الإبط.

>وينصح بالضغط بلطف على الحلمة للتأكد إذا كانت هناك أية إفرازات غير طبيعية.

>ثم يتم إعادة الخطوات السابقة بجميع تفاصيلها ولكن فى وضع الاستلقاء على الظهر.