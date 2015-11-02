مصرع عامل سقط عليه ونش خرسانى وآخر دهسا تحت عجلات قطار بالمنيا

لقى عامل مصرعة أثناء قيامه بأعمال صب سقف منزل بمدينة ملوى، إثر سقوط ونش الخرسانة من الطابق العلوى.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطاراً، يفيد مصرع مصطفى سيد محمد 23 سنة بمركز ملوى متأثرا بإصابته تهشم وكسور بجمجمة الرأس.

وبالانتقال تبين أنه أثناء مشاركته فى إنشاء سقف أحد المنازل بمنطقة الملكية البحرية "الكوبانية" شرق مدينة ملوى، سقط عليه ونش الخرسانة وعربة المونة من أعلى الطابق الثالث، مما أسفر عن تهشم جمجمة رأسه ودخوله فى غيبوبة ووفاته متأثراً بإصابته، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

فيما لقى عبد المنعم أحمد 20 سنة من مطاى مصرعة دهسا تحت عجلات القطار، وبانتقال الرائد محمد نادى رئيس مباحث المركز، تبين أن استقلال المذكور أحد القطارات قام بإخراج رأسه من الباب فصدمه قطار.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

وقد أفاد تقرير الدكتور أشرف يعقوب مدير الإدارة الصحية بأن الوفاة نتيجة تهشم عظام جمجمة الرأس.

>وقررت نيابة قسم ملوى تحت إشرف المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامى العام الأول لنيابات جنوب المنيا التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.