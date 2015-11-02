سماع شهادة أمن لجنة بالعجوزة فى اتهام مرتضى منصور بضرب أحد المرشحين

تستمع اليوم الاثنين نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب رئيس النيابة، إلى أقوال أفراد الأمن لجنة "الدقى والعجوزة" والذين تولوا عملية التأمين والمتابعة أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الأولى حول الاتهام الموجه من قبل العميد مدحت الحناوى المرشح السابق بذات الدائرة يتهم فيها المستشار مرتضى منصور بالتعدى عليه بالضرب، وسبه وقذفه بألفاظ بذيئة هو ورئيسة اللجنة الفرعية.

فيما أكد مصدر قضائى بنيابة العجوزة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن لم يمثل رئيس نادى الزمالك أمام النيابة العامة للتحقيق، وأنه جارى تحديد جلسة جديدة للاستماع إلى أقواله فور الانتهاء من الاستماع إلى أقوال كافة أفراد الأمن المكلفين بتأمين لجنة "الدقى والعجوزة".

وكان العميد مدحت الحناوى قال فى تحقيقات النيابة، إنه كان بداخل إحدى اللجان الفرعية بدائرة "الدقى والعجوزة"، لمتابعة سير الانتخابات والعملية التصويتية، وفوجئ بمرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، يخالف القانون من خلال كسر قواعد الصمت الانتخابى، من خلال توجيه الناخبين للتصويت لنجله "أحمد" والمرشح على ذات الدائرة.

وأضاف "الحناوى" فى التحقيقات، أنه توجه على الفور لرئيس اللجنة وأخبره بما تم من جانب "مرتضى"، ما دفع مرتضى منصور لأن يتدخل فى الأمر ودارت مشادة كلامية بيننا، قام على إثرها بالتعدى على بالضرب ركلاً بقدمه فى ركبتى، ما أدى إلى إصابتى بكدمة وتمزق فى الأربطة، وقدم "الحناوى" للنيابة العامة تقريرا طبيا يشرح حالته الصحية وما به من إصابات.