ضبط سائق بتصريح قيادة مزور بمرور القليوبية

تمكن الملازم أول كريم معتز، ضابط مباحث بإدارة مرور القليوبية، من ضبط سائق بحوزته تصريح قيادة مزور بقسم مرور طوخ.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من بالواقعة، وتبين خلال تفقد الملازم أول كريم معتز، ضابط مباحث بإدارة مرور القليوبية قسم مرور طوخ، اشتبه فى التصريح المؤقت للسيارة رقم 71524 رحلات قليوبية ملك المدعو "إبراهيم عصام" 48 سنة عامل حال قيامه بتجديد رخصة السيارة المشار إليها بموجب تصريح منسوب صدوره لإدارة مرور القليوبية وحدة مرور طوخ وبالاستعلام عن صحة التصريح المضبوط، وبفحص ملف السيارة تبين أن التصريح المؤقت يبدأ فى 1/1/2014، وينتهى فى 11/11/2014، وأن البيانات الواردة بالتصريح المضبوط غير صحيحة.

بمواجهة المتهم المضبوط قررأنه قام ببيع السيارة بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى 8/4/2014 للمدعو حسن على كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وضبط الأخير، تحرر عن ذلك المحضر رقم 16894 إدارى مركز طوخ لسنة 2015م، وجارى العرض على النيابة.