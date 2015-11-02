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النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة حريق غرفة تحكم القمر الصناعى بالمعادى

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النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة حريق غرفة تحكم القمر الصناعى بالمعادى النيابة تنتدب المعمل الجنائى لمعاينة حريق غرفة تحكم القمر الصناعى بالمعادى
أمر عمرو شريف رئيس نيابة المعادى، انتداب المعمل الجنائى، لمعاينة حريق غرفة التحكم بالقمر الصناعى، لتحديد أسباب اندلاع الحريق، وتشكيل لجنة لحصر التلفيات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء جمال حلاوة، مدير الإدارة، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بإحدى غرف التحكم بالقمر الصناعى بالمعادى، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى المكان لإخماد الحريق وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بالمكان لتسهيل عملية الإطفاء.

نجح رجال الحماية المدنية فى إخماد الحريق الذى شب داخل غرفة تحكم القمر الصناعى بشارع اللاسلكى بالمعادى، وتم منع امتدادها لباقى أجزاء الغرف الأخرى، حيث تبين أن الحريق بسبب ماس كهربائى بالغرفة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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