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فصل الكهرباء والغاز لحين انتهاء عمليات البحث عن مفقود بعقار الفجالة

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فصل الكهرباء والغاز لحين انتهاء عمليات البحث عن مفقود بعقار الفجالة فصل الكهرباء والغاز لحين انتهاء عمليات البحث عن مفقود بعقار الفجالة
قامت شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربى بمحيط العقار المنهار بشارع لؤلؤة الفجالة دائرة الأزبكية، لحين انتهاء عمليات البحث عن شخص مفقود أسفل أنقاض العقار، كما قامت شركة الغاز بفصله عن المكان تحسبا لحدوث أى اختناقات بين صفوف المواطنين أو الأمن ومساعدة رجال الحماية فى عمليات البحث.

تلقى اللواء جمال حلاوة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة، بانهيار عقار سكنى بالفجالة وانتقل رجال الإنقاذ البرى للقيام بعمليات البحث.

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