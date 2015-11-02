بدء المؤتمر الإسلامى بمسقط بمشاركة قيادات وزارة الثقافة

بدأت منذ قليل أعمال المؤتمر الإسلامى فى العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة حلمى النمنم وزير الثقافة المصرى والدكتورة كاميليا صبحى وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة والدكتور شريف شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، للمشاركة فى المؤتمر الإسلامى التاسع لوزراء الثقافة تحت شعار (نحو ثقافة وسطية تنموية للنهوض بالمجتمعات الإسلامية).

وكان فى استقبال المسئولين بالوزارة السفير صبرى مجدى صبرى سفير مصر لدى سلطنة عمان.

وبدأ المؤتمر فى العاصمة العمانية مسقط ويستمر حتى 4 نوفمبر الحالى، بحضور وزراء الثقافة فى الدول الأعضاء فى الإيسيسكو وعدد من الخبراء، وممثلى المنظمات العربية والإسلامية والدولية المهتمة بالشأن الثقافى، والذى تعقده المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع وزارة التراث والثقافة فى سلطنة عمان، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى.

وسيناقش المؤتمر فى هذه الدورة الخطوط العريضة لمشروع خطة العمل للنهوض بدور الوساطة الثقافية فى العالم الإسلامى، ودراسة حول المضامين الإعلامية الغربية حول الإسلام فى ضوء القانون الدولى.

وكان فى استقبالهم فى قاعة كبار الزوار بمطار مسقط الدولى السفير صبرى مجدى ورانيا البنا الوزير المفوض والدكتور شعبان الأمير الملحق الثقافى بمكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بالسفارة المصرية .

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