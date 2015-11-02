اقوى 4 خلطات تبييض – اليك ابرز وصفات التبييض

اذا كنت تبحثين عن بشرة بيضاء و ناعمة بطرق سهلة و بسيطة نقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقال يشمل اهم و اقوى 4 خلطات تبييض فتعرفي عليا فيما يلي.

نصائح بسيطة وفعّالة للعناية بالجسم

1- للتخلص #من اسمرار الكوعين والركبتين

استخدمي قشور الليمون الطازجة بعد عصرها في فرك تلك المناطق الداكنة برفق لمدة دقيقة أو دقيقتين. ثم استخدمي فوطة مبللة بالماء الساخن في تدلكيك تلك المناطق بعد ذلك.

2- لبشرة ناعمة ونضرة

اخلطي ملعقة كبيرة #من ماء الورد، ملعقة كبيرة #من الجليسرين مع ملعقة كبيرة #من عصير الليمون الطازج. ضعي المزيج في زجاجة سبراي نظيفة، واستخدميه على بشرتك أو جسمك قبل الاستحمام أو الذهاب للنوم بنصف ساعة.

3- لإزالة الزوائد حول الأصابع

قومي بتقطيع ثمرة بطاطس لشرائح صغيرة واستخدميها على أظافرك في أماكن الزوائد، فيساعد ذلك على تجفيف تلك الزوائد. بعد ذلك، قومي بمسحها بقطعة #من القطن برفق. وتشطف بعد 10 دقائق بالماء الدافئ.

4- لعلاج انتفاخات العينين المرهقة

قومي بنقع قطعتين #من القطن في ماء الورد، وضعيها فوق عينيك لمد 20 دقيقة مع الاستلقاء على ظهرك والاسترخاء. فيساعد ذلك على علاج انتفاخات العينين والتخلص #من الإرهاق.

5- لتتمتعي ببشرة ناعمة

اخلطي 5 ملاعق #من زيت الزيتون مع 50 جرام #من البابايا المهروسة، واستخدمي الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة. كرري تلك العملية لمرتين خلال الإسبوع لتتمتعي ببشرة ناعمة بشكل طبيعي.

6- ماسك طبيعي للتخلص #من التجاعيد حول العينين

اخلطي 3 ملاعق صغيرة #من الحليب الغير مغلى مع 3 ملاعق صغيرة #من العسل. ثم قومي بتدفئة الخليط قليلًا، واستخدميه على المنطقة المحيطة بالعينين لمدة 30 دقيقة. ثم يشطف بعد ذلك بالماء الدافئ. وهو علاج طبيعي فعّال لتقليل ظهور التجاعيد المحيطة بالعينين.

7- بلسم طبيعي للشعر

استخدمي بعض الحليب الغير مغلى (يفضل أن يكون بارد)، ثم ضعي الحليب على شعرك باستخدام فرشاة الشعر لضمان توزيعه جيدًا، ويفضل قبل الاستحمام. يترك على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم يغسل بعد ذلك بالشامبو. فيعمل ذلك كبلسم طبيعي يساعد على تنعيم الشعر وتحسين ملمسه.

8- للتخلص #من البقع الداكنة

اخلي كوب #من اللبن الرائب مع بيضة واحدة. استخدمي الخليط على بشرة الوجه، مع التركيز على أماكن البقع الداكنة. يترك لمدة ساعة كاملة، ثم يشطف بعد ذلك بالماء الفاتر. فيساعد ذلك على تفتيح لون البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة على الوجه، كما يعطي نضارة طبيعية للبشرة.

9- للتخلص #من قشرة الرأس

قومي بهرس بعض #من أزهار الكركدية جيدًا لاستخلاص العصارة منها. استخدمي تلك العصارة على فروة الرأس، خاصةً أماكن ظهور قشرة الرأس. يترك الخليط لمدة 1-2 ساعة، ثم يشطف بالماء البارد. تكرر تلك العملية مرتين خلال الإسبوع للحصول على نتائج فعّالة.

10- لتنعيم اليدين والقدمين

اخلطي نصف كوب #من اللبن الرائب مع نصف ملعقة صغيرة #من الخل. يستخدم الخليط في تدليك اليدين والقدمين جيدًا. يترك لمدة 5-10 دقائق، ثم يشطف بالماء العادي.

اكثر #من 4 خلطات تبييض

خلطة قشر الليمون والزبادي:

قومي أولاً بتجفيف قشر الليمون جيداً ثم إطحنيها حتى تصبح كالبودرة الناعمة. ضعي ملعقة كبيرة #من بودرة قشر الرمان المجفف مع ملعقة كبيرة #من الزبادي الطازج وامزجي الخليط حتى تتشكّل لديك عجينة ليّنة. طبّقي هذه الخلطة على بشرتك واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم إغسليها بالماء البارد. إعتمدي هذه الخلطة مرتين في الأسبوع ولاحظي الفرق.

خلطة البندورة والزبادي والشوفان:

قومي أولاً بعصر #حبّة #من الطماطم جيداً وضعي ملعقة كبيرة #من هذا العصير في وعاء الخلط. أضيفي إليها ملعقة كبيرة #من الزبادي وملعقة كبيرة #من الشوفان. إغسلي بشرتك ثم طبّقي عليها هذه الخلطة واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم إغسلي بشرتك بالماء البارد.

خلطة الحليب وعصير الليمون والعسل:

إمزجي ملعقة صغيرة #من الحليب السائل مع ملعقة #من العسل وملعقة #من عصير الليمون. طبّقي بعدها هذه الخلطة على بشرتك لمدة 15 دقيقة ثم إغسليها جيداً بالماء البارد لتلاحظي الفرق مباشرةً.

البطاطا لتبييض البشرة:

قومي بتقطيع البطاطا إلى شرائح صغيرة أو قومي بعصرها، طبّقي الشرائح على بشرتك او إستخدمي قطعة #من القطن لتطبيق العصير على كامل البشرة. إتركي البطاطا على بشرتك لمدة 20 دقيقة ثم اغسليها بالماء الفاتر. بإمكانك اعتماد هذه الخلطة مرتين في الأسبوع خصوصاً إن كنت ترغبين بالتخفيف #من اسمرار بشرتك قليلاً.

خلطة الليمون أو البرتقال:

يحتوي الليمون أو البرتقال على أحماض تعمل على تفتيح البشرة بسرعة. قومي ببرش حبة #من الليمون أو البرتقال وجفّفيها جيداً تحت أشعة الشمس ثم اخلطيها مع الحليب الطازج. طبّقي الخلطة على مناطق البشرة التي ترغبين بتفتيحها واتركيها لمدة 15 دقيقة ثم اغسليها بالماء البارد.

أفضل علاج منزلى لتبييض الأماكن الحساسة فى الجسم

#من المحرج جداً أن تكون الأماكن الحساسة تميل إلى اللون البنى الغامق وأحياناً إلى اللون الأسود . مجلة رجيم تقدم لك وصفات تساعدك على تفتيح بشرتك في المناطق الحساسة.

1 – الليمون علاج تبييض الأماكن الحساسة

نأخذ شريحة #من الليمون سميكة ونفرك بها تحت الإبطين قبل الذهاب لأخذ حمامك الخاص .. وبعد الإستحمام يمكن استخدام مرطب للبشرة لأن الليمون بمفرده يسبب جفاف للبشرة .

نحضر كمية #من عصير الليمون ويمكن إضافة القليل #من الكركم والقليل #من العسل أو الحليب لعصير الليمون ..

وهذا الخليط يصبح مثل العجينة ..

ويمكنك تغطية الأماكن الغامقة كلها بهذه العجين وتتركيها لمدة 10 دقائق ثم تغسل بالماء العادى .

يكرر هذا العلاج يومياً حتى تحصلين على بشرة بيضاء تماماً .

2 – البطاطس لتبييض الأماكن الحساسة

نأخذ شرائح رقيقة #من البطاطس ويمكن فرك الأبطين والأماكن الحساسة لمدة 10 دقائق ثم تغسل الأماكن بماء فاتر .

يمكن بشر البطاطس وعصرها جيداً واستخدام عصيرها على

الأماكن الغامقة بأطراف أصابعك أو باستخدام القليل #من القطن أثناء وضعها على البشرة .. ويترك لمدة 10 دقائق ثم تغسل الأماكم بماء عادى .

تستخدم طرق البطاطس مرتين فى اليوم للحصول على نتائج أسرع مما تتوقعى ويمكن علاج هذه الأماكن بانتظام يومياً وفى خلال أسبوع ستحلصلين على النتائج المبهرة .

3 – الخيار لتبييض الأماكن الحساسة الغامقة

نحضر عدد #من حبات الخيار ونعصرها ونضيف إليها عصير الليمون المناسب للكمية عصير الخيار ونضيف إليهما القليل #من الكركم ..الليمون يبيض البشرة ويزيل الجلد الميت ..

الخيار يساعد على التبييض أيضاً ويزيل آثار لون الكركم ..

وهذا الخليط علاج قوى جداً بدون أى آثار جانبية

وللإستخدام اليومى .

يمكن استخدام الخيار شرائح وفرك الأماكن الغامقة به .

يمكن أيضاً وضع عصير الخيار فقط على الأماكن الغامقة وتركه لمدة 10 درقائق يومياً فهذا يعمل على تبييض الجلد الغامق أيضاً فى أيام قلائل .

4 – دقيق الحمص علاج لتبييض الأماكن الحساسة الغامقة

كوب #من دقيق الحمص .

كوب #من الزبادى .

عصير ليمونة .

مقدار مناسب #من الكركم .

تخلط كل المكونات للحصول على عجينة ناعمة .

تفرد العجينة على الأماكن الحساسة الغامقة وتترك لمدة نصف ساعة أو أكثر .. وتغسل بالماء العادى .

هذا العلاج يستخم مرة كل يوم لمدة أسبوعين على التوالى .. ثم مرتين فى الأسبوع .. وذلك للحصول على أفضل وأسرع النتائج

خلطة طبيعية لتفتيح الجسم خلال ثلاث أيام فقط

المكونات :

علبة 100 ملليلتر جلسرين سائل علبة صغيرة فكس أصلي 4 ملاعق كبيرة فازلين علبة صغيرة كريم جلسوليد 3 ملاعق كبيرة زيت خروع 6 ملاعق كبيرة بودرة أطفال 4 ملاعق كبيرة زيت اللوز الحلو 6 ملاعق كبيرة ماء ورد ونصف كأس #من الماء علبة 100 ملليلتر جلسرين سائل ملعقة كبيرة نشاء

الطريقة :

يخلط كل #من كريم الجلسوليد مع الجلسرين السائل بمعلقة خشبية ثم يضاف للخليط بودرة الاطفال ويرتك ذالك المكون جانبا . قومى بخلك الماء مع النشا وماء الورد حتى يذوب ثم ضعية على نار هادئة حتى يتماسك ويتجانس ويترك حتى يبرد على جنب. نقوم بخلط الفازلين مع زيت الخروع وزيت اللوز مع منزيج النشا ويجمع مع المزيج الاول #من الجلسرين وكريم الجلسوليد معاً في الوعاء البلاستيكي العميق ويحفظ فى الثلاجة مع اغلاق الوعاء باحكام. تستعمل الخلطة لتفتيح المناطق الداكنة وتبيض البشرة عبر دهان تلك المناطق ثم ننتظر لمدة 10 دقائق قبل ارتداء الملابس لتهوية المنطقة جيداً ثم ارتداء الملابس وتكرار العملية كل ليلة.

شبكةعيونالإخبارية

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