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الخطوط الليبية: تسيير الرحلات بين مطارى الكفرة والأبرق ابتداء من الجمعة

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الخطوط الليبية: تسيير الرحلات بين مطارى الكفرة والأبرق ابتداء من الجمعة الخطوط الليبية: تسيير الرحلات بين مطارى الكفرة والأبرق ابتداء من الجمعة

>أعلن مكتب الخطوط الجوية الليبية بمدينة الكفرة عودة الرحلات الجوية إلى مطار المدينة ابتداء من الجمعة المقبلة.

وذكر مكتب الخطوط الليبية ـ فى بيان له اليوم ـ أن الشركة تعتزم تسيير رحلتين أسبوعيتين ذهابا وإيابا بين مطارى الكفرة والأبرق يومى الثلاثاء والجمعة، مضيفا أن أولى الرحلات ستنطلق يوم الجمعة القادم.

يذكر أن مدينة الكفرة (جنوب شرقى ليبيا) قد شهدت خلال الأسابيع الماضية مواجهات عنيفة بين مكونات اجتماعية، وقبلية (التبو والزوية) أدت إلى سقوط قتلى، وجرحى، وإلحاق أضرار كبيرة بالمساكن، والمنشآت، والبنية التحتية.
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