العثور على 12 قطعة كبيرة من حطام الطائرة الروسية المنكوبة

ذكرت وزارة الطوارئ الروسية، أن فرق البحث العاملة في مكان سقوط الطائرة الروسية في سيناء عثرت على 12 قطعة كبيرة من حطام الطائرة الروسية المنكوبة.

وأشارت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة أنباء ” نوفوستي ” الروسية ، إلى أنها تنوى إنهاء عمليات البحث في مكان سقوط الطائرة الروسية في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت موسكو .

وعلى صعيد متصل، أوردت وكالة / سبوتنيك/ أن فريقا من الخبراء الهولنديين يتوجه اليوم الاثنين إلى مصر للمساعدة في التحقيق في أسباب وقوع حادث الطائرة الروسية من طراز ايرباص – 321 فى شبه جزيرة سيناء والذي أسفر عن مقتل 224 شخصاً.

ومن المنتظر أيضاً، أن يتوجه إلى القاهرة، اليوم الاثنين، مفتشين من اللجنة الايرلندية للتحقيق في الحوادث، وخبير من مكتب توجيه الطيران الايرلندي، نقلا عن المفتش يورجين وايت.

وقال وايت: “نظراً لحقيقة ان الطائرة تم تسجيلها في أيرلندا، فإن هناك بعض الوثائق التي نحتاج إلى تقديمها، وقد تثار أيضاً قضايا تتعلق بتسجيل الطائرة”.

كما أشار إلى أن التحقيق قد يستغرق عدة أشهر، ولكن من المؤمل أن البيانات الأولية ستظهر فورا بعد فك رموز تسجيلات الطيران، والتي يجب أن تكتمل في غضون يومين أو الثلاثة أيام المقبلة.

و من جانبه أعلن رئيس قسم تكنولوجيا الطيران والإغاثة بوزارة الطوارئ الروسية، فلاديمير سفيتيلسكي،أن طائرة ثانية على متنها جثامين ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة ستقلع في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة إلى بطرسبورج .

وكانت طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من طراز ايل-76 على متنها 144 من جثامين الضحايا وصلت إلى بطرسبورج . وذكرت الوزارة الروسية في وقت سابق أن جثامين الضحايا سيتم نقلهم إلى المشرحة في بطرسبورج للتعرف على هويتهم.