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اليوم.. «وقفة صامتة»بالشموع بكورنيش الغردقة لتأبين ضحايا الطائرة الروسية

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اليوم.. «وقفة صامتة»بالشموع بكورنيش الغردقة لتأبين ضحايا الطائرة الروسية اليوم.. «وقفة صامتة»بالشموع بكورنيش الغردقة لتأبين ضحايا الطائرة الروسية

أرشيفية

ينظم عدد من مندوبي ومرافقي المجموعات السياحية بالبحر الأحمر،مساء اليوم الأثنين، وقفة صامتة بالشموع لتأبين ضحايا حادث الطائرة الروسية المنكوبة، التي راح ضحيتها 224 روسيًا، وذلك بكورنيش مدينة الغردقة.

وتم توجيه الدعوة لمختلف قطاعات العاملين بالسياحة والروس المقيمين بالغردقة.

وأكد مصطفى مكي، أحد الداعين للوقفة أنه تم توجيه الدعوة للعاملين بالسياحة وأبناء البحر الأحمر والأجانب المقيمين بالغردقة، إلى المشاركة فى الوقفة، مشيرًا إلى أن الوقفة تأتي للتأكيد على حب المصريين للشعبين الروسي والأوكراني، ولتقديم واجب عزاء للجالية الروسية المقيمة في الغردقة، وللسائحين المتواجدين في .

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