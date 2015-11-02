العثور على جثة طفلة لقيطة عمر يوم ملقاه بالطريق الدائري بالغردقة

تجردت سيدة من مشاعر الأمومة وألقت بطفلتها الصغيرة التي لا يتعدى عمرها يوم واحد بالقرب من الطريق الدائري بالغردقة، وتبين أن الطفلة عارية تمامًا من أي ملابس، مما أدى إلى زحف النمل لوجهها.

وبدأت الواقعة فور تلقي مأمور قسم أول الغردقة، بلاغًا من عدد من المواطنين بوجود طفلة لقيطة ملقاه بجانب الطريق الدائري، وعلى الفور انتقل أحد الضباط بالقسم لموقع البلاغ. حيث تبين العثور على طفلة ملقاه عارية ودون أي ملابس ولا يتعدى عمرها اليوم وأنها مولودة منذ ساعات وجزء من بطنها مفتوح وفي حالة بكاء شديدة ودرجة حرارتها منخفضة، وتبين أن أعداد كبيرة من النمل على وجهها.

وتم نقل الطفلة لحضانة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إبلاغ النيابة لاستكمال التحقيقات.