إخلاء سبيل متهم بكفالة 10 آلاف جنيه بعد اتهامه بالاتجار فى المخدرات

قررت محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية ناصر عز الدين، إخلاء سبيل المتهم محمود ع. ب.عاطل بكفالة 10 آلاف جنيه بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة القسم، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش.

وبمواجهة المتهم، اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام إلا أن محكمة الجنح أخلت سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.