العثور على جثة سيدة مقيدة بالحبال داخل شقتها فى المنصورة

عثر ضباط قسم أول المنصورة على جثة لسيدة مقيدة بالحبال داخل شقتها بعد بلاغ أهالى منطقة شارع الجلاء بالمنصورة، بخروج رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من محمد صديق عثمان 53 سنة بتلقى اتصالا من شقيقته، تخبره باتصال عدد من الأهالى، بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة ابنتها، التى تقيم بها بمفردها بمنطقة الأسواق بشارع الجلاء، وعلى الفور انتقل الرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان البلاغ.

باقتحام الشقة، تم العثور على جثة أسماء أ.م.ر.37 سنة داخل إحدى الغرف المغلقة بمفردها، قد فارقت الحياة، حيث تبين أنها مقيدة بالحبال وبها أثار عنف، وممده على وجهها أرضا مرتدية عباءة سوداء اللون، وعلى الفور تم إبلاغ النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة، واستدعاء كل من كانت له علاقة بالقتيلة والبحث فى أرقام هاتفها المحمول.