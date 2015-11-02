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بلاغ يتهم 4 فلاحين بإضرام النيران فى بالات قش الأرز بالبحيرة لخلافات مالية

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بلاغ يتهم 4 فلاحين بإضرام النيران فى بالات قش الأرز بالبحيرة لخلافات مالية بلاغ يتهم 4 فلاحين بإضرام النيران فى بالات قش الأرز بالبحيرة لخلافات مالية
حرر مدير شركة بيو للطاقة الحيوية والمتجددة، بلاغا بمركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، اتهم فيه 4 فلاحين بإضرام النيران فى بالات قش الأرزلخلافات مالية مع الشركة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مركز شرطة الدلنجات، يفيد بنشوب حريق بكمية من القش بناحية عزبة بركات زاوية أبوشوشه دائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بكمية من بالات قش الأرز بقطعة أرض فضاء تابعة لشركة بيومصر للطاقة الحيوية والمتجددة، وتمت السيطرة عليه وإخماده (دون حدوث ثمة إصابات).

بسؤال "إبراهيم أحمد إبراهيم بركات" المدير المسئول عن الشركة المشار إليها ومقيم كفر الشيخ، اتهم كلا من "ص.ر.ع"، "م.ن.ب"، "و.ر.م"، "ت.ع.ا" المقيمين بذات القرية، بإشعال النيران بالقش بسبب خلافات مالية فيما بينهم والشركة لسابقة عملهم بها، وتحرر المحضر 9039/2015 إدارى المركز.

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مصر 365

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