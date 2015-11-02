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ضبط 9850 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى صناعة المبيدات بالبحيرة

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ضبط 9850 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى صناعة المبيدات بالبحيرة ضبط 9850 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى صناعة المبيدات بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 9850 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى صناعة المبيدات الزراعية بالبحيرة.

كان قد شن رجال مباحث بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "صاحب مصنع مبيدات زراعية كائن بطريق التوفيقية كوم حمادة" لقيامه بإنتاج مبيدات زراعية من مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات وضبط بحوزته كمية (9.850) طن مواد خام وتحرر المحضر 25349/2015 جنح مركز كوم حمادة.

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مصر 365

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