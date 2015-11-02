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سقوط عصابة خطف هواتف وحقائب المواطنين باستخدام "التوك توك" فى الخليفة

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سقوط عصابة خطف هواتف وحقائب المواطنين باستخدام "التوك توك" فى الخليفة سقوط عصابة خطف هواتف وحقائب المواطنين باستخدام "التوك توك" فى الخليفة
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين باستخدام توك توك وخطف الهواتف المحمولة والحقائب، واعترفوا بارتكاب عدة سرقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الخليفة معلومات مفادها قيام كل من "حسين ث ح " 16 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 3 قضايا لآخرهم قضية "سرقة متنوعة "، و"عبد السلام ا ع" 17 سنة طالب، و"نور الدين س ا" 16 سنة سائق توك توك والسابق اتهامه فى قضية "سرقة توك توك" ومقيمين المقطم، بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة بخارية "توك توك".

وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، أمكن ضبطهم وبحوزتهم 2 دراجة بخارية "توك توك" وبمناقشتهم اعترفوا بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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