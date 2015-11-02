شرطة التموين تضبط 2 طن لحوم فاسدة قبل طرحها فى الأسواق وبيعها للمواطنين

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بشن العديد من الحملات التمونية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار، والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين .

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط 9 قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (60966) لتر بنزين سولار و12 قضية أسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها 75 أسطوانة و 9 قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 66,990 طن و54 قضية مخالفات مخابز و (11) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و36 قضية غش غذائى وغير غذائى .

كما تم ضبط (289) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) و(18) قضية فى مجال اللحوم والطيور الفاسدة بمضبوطات بلغت (2 طن لحوم مصنعة 17 طائرا) و(13) قضية فى مجال السجائر بيع بأزيد من السعر بمضبوطات (1018 عبوة و (18) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر و (3) قضايا فى مجال الإضرار بالثروة الزراعية والحيوانية بمضبوطات بلغت (8,745 طن أعلاف) .