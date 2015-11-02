القبض على موظف بالمعاش بحوزته أسلحة نارية ومخدرات فى كمين بالجمالية

تمكنت قوة الارتكاز الأمنى الليلى بشارع الجعفرى فى الجمالية من ضبط "أحمد.ع.م" 60 سنة موظف بالمعاش، والسابق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية (سرقة متنوعة) حال استقلاله السيارة رقم ى ل 5491، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح نارى "طبنجة ماركة برتا عيار 9 مم" وطلقة من ذات العيار، غير مبلغ بسرقتها، وسلاح نارى "كباس على هيئة قلم معدنى بداخله طلقة"، و2 طبنجة صوت، و7 طلقات صوت، وسلاح أبيض "خنجر"، وكمية من الحشيش المخدر وزن 200 جرام ومبلغ 830 جنيها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن النفس والمواد المخدرة بقصد الاتجار وترويجها على عملائه، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.