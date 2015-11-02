تعرفى على أضرار استخدام كريمات التفتيح دون استشارة الطبيب

تكثر الشكوى فى العيادات الخاصة والعيادات الخارجية فى المستشفيات، من تأثيرات بعض الكريمات السيئة على بشرة السيدات والفتيات فى مقتبل العمر ويرجع السبب إلى سوء استعمال كريمات تفتيح البشرة.

فى هذا السياق، يشير الدكتور شعبان محمد أخصائى الجلدية والتناسلية، إلى أن استشارة الطبيب المختص قبل استعمال أى كريم يعد من أهم النصائح التى تحد من تعرض البشرة لأى أضرار.

وأضاف أخصائى الأمراض الجلدية، أن البشرة السمراء بطبيعتها لا تحتاج لاستعمال أى كريم إلا إذا كان الاسمرار ناتجا عن حب الشباب أو بعد جلسات الليزر أو كلف الحمل أو حروق الشمس، ولا يجب استعمال كريمات التفتيح إلا بعد استشارة الطبيب.

ويؤكد د.شعبان، أن من أكثر الأشياء التى تضر البشرة هى استخدام الفتيات لكريمات التفتيح المضاف إليها مراهم تحتوى على مادة الكورتيزون لمدة طويلة، وهناك بعض المضاعفات الناتجة عن هذا الاستخدام على الجلد الرقيق كالوجه وتحت الإبط وبين الفخذين والمضاعفات تتلخص فى:

1-علامات تمدد على الجلد stretch marks

2- حب شباب

3 التهاب الجلد التماسى contact dermatites

4-ترقق الجلد

5 - التهاب بصيلات الشعر وظهور دمامل

6-ظهور شعر فى أماكن الدهان

7 - الإصابة بمرض الوردية rosacea

ويقدم أخصائى الجلدية والتناسلية، بعض الوصفات الطبيعية للتفتيح التى تستعمل وقت الحاجة، ومنها:

1- ملعقة كبيرة من مطحون قشر البرتقال مع ملعقة كبيرة من الزبادى لعمل ماسك للوجه ثم يغسل بعد ثلث ساعة.

2- - ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو +ملعقة كبيرة من عسل النحل+10 قطرات من عصير الليمون ويترك على الوجه لمدة ثلث ساعة ولكن هذه الوصفة لا تستعمل للبشرة الحساسة.

3-يدهن آثار الكلف والنمش مرارا ولمدة طويلة بالرماد الناتج عن حرق الشبة.