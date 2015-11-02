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عقارا "أزيثروميسين وكلاريثروميسين" من المضادات الحيوية الآمنة أثناء الحمل

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عقارا "أزيثروميسين وكلاريثروميسين" من المضادات الحيوية الآمنة أثناء الحمل عقارا "أزيثروميسين وكلاريثروميسين" من المضادات الحيوية الآمنة أثناء الحمل
توصلت دراسة طبية إلى أن عقارى "أزيثروميسين" و"كلاريثروميسين" آمنان خلال فترة الحمل ويمكن تناولهما بدلا "البنسلين" خاصة بين مرضى الحساسية ولا يسببان تشوهات خلقية فى الجنين.

ووجد الباحثون أن اثنين من المضادات الحيوية الأكثر شيوعا أزيثروميسين وكلاريثروميسين، آمنة على المرأة خلال فترة الحمل.

تنتمى هذه العقاقير إلى مجموعة من المضادات الحيوية تعرف بفئة "الماكروليدات"، والتى تشمل فى بنيتها الجزيئية حلقة أكتون، مع واحد أو أكثر من السكريات المرفقة، المضادات الحيوية من هذه العائلة من العقاقير تستخدم غالبا بدلا من البنسلين فى حالة معاناة المريض من حساسية ضد البنسلين.

كانت الأبحاث قد أجريت على تحليل البيانات التى تم جمعها بين عامى 1998 و2008، حول أكثر من 135,869 سيدة حامل.

وأشارت المتابعة إلى ارتفاع التشوهات الخلقية فى الأجنة بين الحوامل اللاتى تناولن عقاقير يدخل البنسلين فى تركيبتها مقارنة بالمضادات الحيوية المنتمية لفئة الأريثروميسين.
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