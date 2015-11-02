اتباع نظام غذائى يفتقر الألياف القابلة للذوبان يؤدى إلى زيادة الوزن

أظهرت الأبحاث الطبية الحديثة أن اتباع نظام غذائى خال من الألياف القابلة للذوبان فى الماء يعزز من التهاب الأمعاء وسوء حالتها الصحية، مما يؤدى إلى زيادة الوزن.

علاوة على ذلك، فقد أظهرت الأبحاث التى أجريت على الفئران أن دمج الألياف القابلة للذوبان يمكن أن تساعدهم فى استعادة صحة الأمعاء، حيث تشمل الأغذية الغنية بالألياف القابلة للذوبان المكسرات مثل الفول، والتفاح والعنب والشوفان.

وشدد الباحثون على أن استهلاك هذه النوعية من الألياف يمكن أن يصبح وسيلة فعالة لمكافحة الدهون وزيادة الوزن بين الفئران.

كما لوحظ أن الفئران التى استهلكت عناصر غذائية غنية بالألياف غير قابلة للذوبان قد اكتسبوا مزيدا من الوزن.