10 نصائح علشان تقوى جهاز مناعتك أهمها كل ثوم على الريق

فى ظل عدم استقرار أحوال الطقس، وتساقط الأمطار تزداد نسبة الإصابة بأمراض الشتاء، كنزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>1- الإكثار من تناول الحليب بمشقاته.
>2- الاهتمام بالأطعمة الغنية بالبروتين الحيوانى أو النباتى، كالفول و العدس و الحمص واللحوم الحمراء أو الدجاج أو الأسماك.
>3- لو كنت من الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة، عليك تناول فص من الثوم على الريق مع كوب من الماء الدافئ.
>4- الإجهاد وعدم أخذ القسط الكافى من النوم يضعف مناعتك، ولذا تجنب الشعور بالإجهاد.
>5- الرياضة من أهم النصائح التى تقدم لمن يريد زيادة مستوى جهازه المناعى، لأنها تطرد السموم من الجسم، وتنشط خلاياه، وعليك ممارستها ثلاث مرات أسبوعيا.
>6- الفواكه الغنية بفيتامين "سى" تمنحك مناعة قوية، كما أنها تقلل فرص إصابتك بأمراض الشتاء.
>7- طبق السلطة الخضراء يجب أن يكون رفيقك أثناء فصل الشتاء، لأن تناوله يحميك من أمراض الشتاء.
>8- الأطعمة الغنية بالألياف كالخيار والبرتقال يرفع جهازك المناعى.
>9- مشروب القرفة، ينشط الجهاز التنفسى والمناعى.
>10- مشروب الزنجبيل، يقوى الجهاز الليمفاوى وتناوله يحد من الإصابة بالجيوب الأنفية.
ويسعى الكثيرون لمعرفة أهم النصائح التى تساعد على تقوية الجهاز المناعى، وذلك للحد من الإصابة بأمراض الشتاء.
>1- الإكثار من تناول الحليب بمشقاته.
>2- الاهتمام بالأطعمة الغنية بالبروتين الحيوانى أو النباتى، كالفول و العدس و الحمص واللحوم الحمراء أو الدجاج أو الأسماك.
>3- لو كنت من الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة، عليك تناول فص من الثوم على الريق مع كوب من الماء الدافئ.
>4- الإجهاد وعدم أخذ القسط الكافى من النوم يضعف مناعتك، ولذا تجنب الشعور بالإجهاد.
>5- الرياضة من أهم النصائح التى تقدم لمن يريد زيادة مستوى جهازه المناعى، لأنها تطرد السموم من الجسم، وتنشط خلاياه، وعليك ممارستها ثلاث مرات أسبوعيا.
>6- الفواكه الغنية بفيتامين "سى" تمنحك مناعة قوية، كما أنها تقلل فرص إصابتك بأمراض الشتاء.
>7- طبق السلطة الخضراء يجب أن يكون رفيقك أثناء فصل الشتاء، لأن تناوله يحميك من أمراض الشتاء.
>8- الأطعمة الغنية بالألياف كالخيار والبرتقال يرفع جهازك المناعى.
>9- مشروب القرفة، ينشط الجهاز التنفسى والمناعى.
>10- مشروب الزنجبيل، يقوى الجهاز الليمفاوى وتناوله يحد من الإصابة بالجيوب الأنفية.