10 نصائح علشان تقوى جهاز مناعتك أهمها كل ثوم على الريق

فى ظل عدم استقرار أحوال الطقس، وتساقط الأمطار تزداد نسبة الإصابة بأمراض الشتاء، كنزلات البرد والالتهابات الرئوية والأمراض المناعية.

ويسعى الكثيرون لمعرفة أهم النصائح التى تساعد على تقوية الجهاز المناعى، وذلك للحد من الإصابة بأمراض الشتاء.

>1- الإكثار من تناول الحليب بمشقاته.>2- الاهتمام بالأطعمة الغنية بالبروتين الحيوانى أو النباتى، كالفول و العدس و الحمص واللحوم الحمراء أو الدجاج أو الأسماك.>3- لو كنت من الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة، عليك تناول فص من الثوم على الريق مع كوب من الماء الدافئ.>4- الإجهاد وعدم أخذ القسط الكافى من النوم يضعف مناعتك، ولذا تجنب الشعور بالإجهاد.>5- الرياضة من أهم النصائح التى تقدم لمن يريد زيادة مستوى جهازه المناعى، لأنها تطرد السموم من الجسم، وتنشط خلاياه، وعليك ممارستها ثلاث مرات أسبوعيا.>6- الفواكه الغنية بفيتامين "سى" تمنحك مناعة قوية، كما أنها تقلل فرص إصابتك بأمراض الشتاء.>7- طبق السلطة الخضراء يجب أن يكون رفيقك أثناء فصل الشتاء، لأن تناوله يحميك من أمراض الشتاء.>8- الأطعمة الغنية بالألياف كالخيار والبرتقال يرفع جهازك المناعى.>9- مشروب القرفة، ينشط الجهاز التنفسى والمناعى.>10- مشروب الزنجبيل، يقوى الجهاز الليمفاوى وتناوله يحد من الإصابة بالجيوب الأنفية.