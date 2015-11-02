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الإسراف فى تناول المسكنات يصيبك بأمراض المعدة والكلى

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الإسراف فى تناول المسكنات يصيبك بأمراض المعدة والكلى الإسراف فى تناول المسكنات يصيبك بأمراض المعدة والكلى
مع أول أعراض للألم فى أى موضع بجسدك، يذهب عقلك إلى قرص المسكن كطوق النجاة السريع، حتى تتمكن من مواصلة يومك دون الدخول فى دوامة الأطباء والفحوصات المعملية لحل المشكلة من جذورها، وللأسف تناول أقراص المسكنات بات الحل الوحيد للكثيرين بحجة ضيق الوقت والرغبة فى الحصول على نتائج سريعة.

ويؤكد استشارى الجهاز الهضمى والكبد الدكتور محمد المنيسى، أن الإسراف والتساهل فى تناول المسكنات يؤدى إلى تعرض الجسم للعديد من المخاطر أهمها :

- التهاب جدار المعدة والجهاز الهضمى، وهو ما ينتج عنه نوبات طويلة من الحموضة وارتجاع المرىء وألم البطن وقد يتطور الأمر لتقرحات المعدة.

- ضعف وظائف الكلى: فالكلى هى العضو المختص بتخليص الجسم من السموم الواردة إليه والإسراف فى تناول المسكنات دون رقابة طبية يؤدى إلى إرهاق عملها بصورة كبيرة، ويعرضها للعديد من المضاعفات الخطرة جدا مع مرور الوقت.

لذا ينصح المنيسى بتوخى الحذر عند تناول المسكنات وعدم اللجوء إليها إلا فى الحالات الضرورية فقط، وبصورة مؤقتة لحين العرض على الطبيب المختص وتحديد السبب وراء الألم العضوى.
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