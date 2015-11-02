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تنظيم داعش يتبنى قتل ناشط سورى مناهض له وصديقه فى تركيا

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تنظيم داعش يتبنى قتل ناشط سورى مناهض له وصديقه فى تركيا تنظيم داعش يتبنى قتل ناشط سورى مناهض له وصديقه فى تركيا
تبنى تنظيم داعش فى بث الاحد على مواقع جهادية على الانترنت قتل ناشط سورى معاد للجهاديين وصديق له عثر عليهما مقطوعى الرأس الجمعة فى جنوب تركيا.

واعلن تنظيم دعاش فى الفيديو "نحر" ابراهيم عبد القادر "20 عاما" وصديقه فارس حمادى فى مدينة اورفا التركية.

ويؤكد التنظيم الجهادى فى الفيديو "نحر اثنين من مرتدى +الرقة تذبح بصمت+ الذين تآمروا مع الصليبييين ضد الدولة الاسلامية وتم القصاص منهم ذبحا فى مدينة اورفا التركية".

وكان ابو محمد، احد مؤسسى حملة "الرقة تذبح بصمت" التى توثق ارتكابات تنظيم الدولة الاسلامية فى شمال سوريا، قال لوكالة فرانس برس الجمعة عبر الانترنت "تم العثور على ابراهيم عبد القادر وهو احد اعضاء فريقنا وصديقه فارس حمادى مقطوعى الراس فى منزل الاخير فى مدينة اورفا"

واوضح ابو محمد ان صديقا اخر للرجلين قصد منزل حمادى وطرق على الباب مرات عدة قبل ان يدخل إلى المنزل ويجدهما مضرجين بدمائهما، مشيرا إلى ان عبد القادر يقيم فى تركيا منذ اكثر من عام ويتحدر وصديقه وهو فى العشرينات من عمره، من مدينة الرقة، ابرز معاقل تنظيم الدولة الاسلامية فى شمال سوريا.

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مصر 365

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