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مصدر يمني : بحاح سيعود لعدن عند توفر مقر للحكومة

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مصدر يمني : بحاح سيعود لعدن عند توفر مقر للحكومة مصدر يمني : بحاح سيعود لعدن عند توفر مقر للحكومة

نفى مصدر أمني يمني أن تكون الأوضاع الأمنية في عدن سببا في عدم عودة رئيس الوزراء خالد بحاح ، مشيرا إلى أنه لا يوجد هناك مقر للحكومة في عدن ، بعد أن هاجم تنظيم داعش المقر الوحيد في فندق القصر ، حيث كان بحاح وجميع الوزراء يباشرون مهامهم ويقيمون فيه.

وأضاف المصدر في تصريح لصحيفة "عكاظ" نشرته اليوم الاثنين إن "معظم الوزراء ما زالوا يقيمون في عدن ، ويباشرون مهامهم منها ولو كان الوضع متعلقا بتراخي الأمن ، لما بقي المحافظ والوزراء يباشرون مهامهم حتى الآن" ، موضحا أن عودة بحاح مرتبطة بتوفر مقر للحكومة.

من جهة أخرى ، أكد وزير في اليمنية أن توجيهات قد صدرت من الرئيس عبد ربه منصور هادي بسرعة تهيئة مقر للحكومة في عدن ، بالإضافة إلى تهيئة سكن آمن لرئيس ووزراء الحكومة في القريب العاجل ، نافيا صحة الأنباء التي أشارت إلى خروج رئيس الحكومة وعدد من الوزراء من عدن بسبب مخاوف أمنية.

وقال :"على العكس من ذلك ، فهناك عدد من الوزراء مازالوا في عدن ، وهناك عدد آخر من الوزراء تفرض عليهم مهامهم التنقل من وإلى عدن ، والتي استقرت فيها الأوضاع الأمنية كثيرا بعد تحريرها من قبضة جماعة الحوثي".

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مصر 365

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