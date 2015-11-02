وصول آثار اعصار تشابالا الى المهرة وحضرموت

>أعلن المركز الوطني للأرصاد أن سواحل وأجزاء من المناطق الداخلية لمحافظة المهرة وسواحل محافظتي حضرموت وشبوة سيتعرضان لتأثيرات من اعصار تشابالا ابتداء من الصباح .

وقال المركز فى بيان له أن أرخبيل سقطرى الذى كان أول من تعرض لتأثيرات الإعصار يتعرض حاليا لأمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة .. ويسير الإعصار بالاتجاه الغربى والشمال الغربى الى سواحل اليمن وخليج عدن ويبعد أقل من 360 كيلومترا عن مدينة الغيضة بمحافظة المهرة أقصى الجنوب الشرقى و600 كيلومتر عن مدينة المكلا الساحلية بمحافظة حضرموت .

وأضاف المركز أن الإعصار يصاحبه خلال الساعات القادمة أمطارا رعدية غزيرة خلال الساعات القادمة على أرخبيل سقطرى ورياح شديدة تصل سرعتها الى 160 كيلومترا في الساعة وأجزاء من المناطق الساحلية وأجزاء من المناطق الداخلية لمحافظة المهرة التى ستصل فيها سرعة الرياح الى 185 كيلومترا في الساعة والرؤية الأفقية منخفضة جدا فيما تبلغ ارتفاع موج البحر من 8 الى 10 أمتار .

>ودعا المركز الوطنى للأرصاد المواطنين فى المحافظات التى ستتأثر بالإعصار الى الابتعاد عن السواحل بمسافة كيلومتر على الاقل.

وصرح مسئولون محليون فى سقطرى أن 3 مواطنين قتلوا بسبب الإعصار فيما أصيب عشرة آخرون وتدمير 20 منزلا بصورة كاملة فى محصلة أولى لضحايا الإعصار ، وأوضحوا أن الاتصالات انقطعت مع مديرية قلنسية وجزيرتى سمحة وعبد الكورى فى الأرخبيل وسط تزايد هطول الأمطار المصحوبة بالرياح الشديدة مع ارتفاع منسوب المياه واستمرار حدة العواصف التى اقتلعت الأشجار وغمرت الشوارع وسط حالة فزع بين المواطنين الذين لجأوا الى الأماكن المرتفعة هربا من المياه التى وصلت الى مسافة 70 مترا من الساحل .

وأعلنت المحافظات الساحلية اليمنية على البحر العربى المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وعدن بالإضافة الى سقطرى حالة الطوارىء لمواجهة الإعصار الذى وصلت آثاره الى محافظتى المهرة وحضرموت صباح اليوم .. ففى المهرة هطلت الأمطار بغزارة على مناطق عديدة بالمحافظة المجاورة لسلطنة عمان وارتفعت أمواج البحر ومنسوب المياه على الشواطىء وبدأ المواطنون في النزوح الى أماكن أكثر أمنا قبل أن يضرب الاعصار المحافظة بكامل قوته.

وفى محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن أفاد الأهالي بحدوث ارتفاع فى منسوب مياه البحر فى ساحل وميناء المكلا تصاحبها أمطارا غزيرة ورياحا شديدة .. وقام المسئولون المحليون بتكوين فرق طافت بالشوارع داعية المواطنين القريبين من الساحل الى الانتقال لاماكن أكثر أمنا .. كما تم اخلاء مستشفيين قريبين من الساحل من المرضى .

وحث مجلس الوزراء اليمنى / كما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية / القوات المسلحة على رفع الاستعدادات للقيام بأي عملية إجلاء وإنقاذ وأي إجراءات أخرى من شأنها تفادي الأضرار المحتملة للإعصار والقيام بكافة الواجبات المناطة بهم في هذا الظرف الاستثنائي.

وأوضح المجلس فى اجتماع عقده فى الرياض أن الحكومة تواصلت مع سلطنة عمان لبحث آلية للعمل المشترك في مواجهة الإعصار.. وناقش المجلس الإجراءات التى تقوم بها غرفة العمليات المركزية لمواجهة تداعيات الإعصار .