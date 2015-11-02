طبيب وكاتب ساخر لمفتاح الحياة: هناك صورة خاطئة عن الأطباء .. وأخر: نتعرض لكوميديا سوداء

استضافت اليوم الإعلامية إيمان عز الدين من خلال برنامجها طبيبين وفي نفس الوقت كتاب ، حيث يدونون بعض اليوميات التى تحدث معهم في المستشفيات

حيث قال يحيى قدرى وهو طبيب طوارئ : أكتب بالعامية المصرية ، ولدى كتابين أحدهما “نيجتيف” ، والأخر “كهرباء رباني” ، وهناك كتاب ثالث قادم ، وحاصل على جائزة من قصور الثقافة ، مضيفا أن الطبيب دائما “مرمى” وسط الكتب ، وتاريخيا هناك أطباء يكتبون ، وشعراء وقصاصين .

وأشار إلى أن هناك صورة تاريخية في الميديا والأعمال الفنية عن الأطباء أولها أن الطبيب لابد أن يكون أينشتين ، أو أن يكون “جزار” ويتاجر في الأعضاء ، وأحاول أن أرصد ما أراه في المستشفيات من خلال هذا الكتاب.

وأضاف بدأت الفكرة حينما ألتقيت شخص يصل عمره لـ 80 عام ، جاء المستشفى وهو في حالة هيستريا ويقول “ايدي بتموت” ، ويظهر لنا كأطباء أنه حالة نفسية ، ولكننا بحثنا وراء الموضوع بعد أن هدأنا الرجل وجدنا أنه يعيش وحده في دار مسنين ، وجاء في ثاني يوم بمجموعة من الأقلام كهدية .

وتابع قدرى : نمر بالكثير من المواقف التي جعلتني أغلق صفحتى على موقع تواصل الإجتماعي ، بسبب سوء الحالة الطبية ، وتدنى المستوى الخدمة وغيرها .

وعن أكثر المواقف المؤثرة التي تعرض لها هو وفاة شاب قبل زواجه بأسبوع فقال لي والده ابنى فرحه بعد أسبوع ،ابنى عريس في السماء ، قولي القبلة فين ، وهاتلى سجادة صلاة” ، وحالة أخرى لزميلي وهو طبيب أصيب بالإيدز بالعدوى أثناء معالجته لمريض مصاب بالإيدز ، ولم يخبره .

وعن راتبه قال قدرى ما أتقاضه 253 جنيه وهو الأساسي ، وهناك بدل طوارئ وهو 1700 وليسوا دائمين ، ومن الممكن أن أظل 6 أو 8 شهور دون مرتب .

وعن مشاركته في الإنتخابات البرلمانية ، قال قدرى لم أشارك لعدم رضائي عن الوضع بشكل عام، فالأطباء يعتدى عليهم ويموتون بسبب مشاجرات بين أفراد ، أو عدم وعي ، وكذلك غياب التأمين .

من جانبه قال أحمد عاطف مدير وحدة صحية بالغربية : عندما احتكيت بالمرضى ، وجدت أشياء غريبة عما درسته ، وتحديدا في الأمهات ، وأضاف أنه تعرض أحد الأيام لموقف كوميدي تمثل في دخول أحد الأزواج وزوجته لدى في الوحدة ، وسألنى عن طبيبة ، وحينما أخبرته أنه لا يوجد طبيبات ، رفض أن أكشف على أذن زوجته لأني طبيب.

وأكد : نتتعرض أيضا لمواقف إدارية فجاء أحد الأباء ويريد تغيير إسم ابنه المولود ، فالناس لديها معتقدات خاطئة عن الأطباء وتواجهنا أزمات عديدة ، مؤكدا أن الوحدة الصحية أفضل من المستشفى في بعض الأحياة ، لأن هناك مستشفيات جيدة ولكن الأغلبية ليست على مايرام بسبب الإمكانيات ، ووعرض أحمد شنطة صغيرة أكد أنها عهدة وبها مجموعة من الأدوية والمستلزمات، وهو ما قابلته إيمان عز الدين بسخرية .