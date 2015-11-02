سائق توك توك يطعن عاطلا فى رقبته بالبحيرة

استقبل مستشفى كوم حمادة العام بالبحيرة عاطلا مصابا بجرح طعنى بالرقبة ولا يمكن استجوابه.

تبين وصول المدعو "ن.م.ع" 20 سنة عاطل (سبق اتهامه فى القضية رقم 7831/2010 إدارى مركز كوم حمادة "سرقة") مصاب بجرح طعنى بالرقبة لا يمكن استجوابه.

بسؤال خال المصاب المدعو "ا.ع.ف" اتهم المدعو "ع.م.ع" 20 سائق توك توك بالتعدى على المصاب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات سابقة بينهما بسبب قيام المصاب بسرقة دراجة بخارية "توك توك" ملك المتهم والتعدى عليه بالضرب المحرر بشأنها المحضر رقم 7831/2010 إدارى مركز كوم حمادة.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والأداة المستخدمة "كتــــر" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر رقم 26877 /2015 جنح المركز.