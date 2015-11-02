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ماس كهربائى وراء احتراق محلين فى الشارع التجارى بالإسماعيلية

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ماس كهربائى وراء احتراق محلين فى الشارع التجارى بالإسماعيلية ماس كهربائى وراء احتراق محلين فى الشارع التجارى بالإسماعيلية
سيطرت الحماية المدنية على حريق شب بمحلين فى الشارع التجارى بالإسماعيلية، أحدهما صالون حلاقة والآخر محل إكسسوار وكماليات سيارات، قبل امتداد النيران إلى المحلات المجاورة.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء يحيى أبو الوفا مساعد مدير الأمن، يفيد بتلقيه إخطارًا من العقيد هشام حماد مشرف المدينة، باشتعال النيران فى محلين مغلقين بالشارع التجارى دائرة قسم ثالث الإسماعيلية.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات المطافى إلى مكان البلاغ، كما تم الدفع بسيارات الدورية الأمنية بقسم ثالث الإسماعيلية وسيارات التدخل السريع، وتمت السيطرة على الحريق بعد التهام النيران للمحلين، وقبل امتدادها إلى المحلات المجاورة.

وتبين من المعاينة المبدئية اشتعال النيران داخل محل إكسسوار وكماليات سيارات ملك "محمد محروس محمود"، ثم امتدت النيران فى المحل الملاصق له "صالون حلاقة" ملك "محمد جمال"، ورجحت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق هو ماس كهربائى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365