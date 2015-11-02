اليوم.. استئناف إعادة محاكمة المتهمين بقضية خلية قناة السويس

تستأنف اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وأمانة سر أحمد جاد، نظر إعادة محاكمة 8 متهمين، بخلية قناة السويس الإرهابية، لاتهامهم باستهداف السفن المارة بقناة السويس، والمقار الأمنية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، فى شهر مارس من العام الماضى، قد قضت بإعدام 26 متهما فى قضية خلية السويس الإرهابية غيابيا.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.

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