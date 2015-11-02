5 نوفمبر.. استئناف طالب على حبسه 5 سنوات بتهمة التظاهر بدمياط

حددت محكمة جنح مستأنف كفر سعد، جلسة الخميس المقبل الموافق 5 نوفمبر الجارى، لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن صلاح الدين عبد الخالق، الطالب بالفرقة الأولى كلية الطب جامعة الأزهر فرع دمياط، للمطالبة بإلغاء عقوبة حبسه 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والضلوع فى أعمال عنف وتخريب.

وأصدرت محكمة جنح كفر سعد – الدرجة الأولى – حكما بتاريخ 29 أكتوبر الماضى، قضت فيه بإدانة الطالب ومعاقبته بالحبس 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، عقب إحالته للمحاكمة العاجلة لاتهامه فى القضية رقم 1691 لـسنة 2015 إدارى دمياط الجديدة.

وأسندت النيابة العامة للطالب المتهم، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والدعوة للتظاهر، والتحريض على العنف، والضلوع فى أعمال عنف وقطع طرق شهدتها مدينة دمياط الجديدة.

وتلقت النيابة العامة إخطارا من الأجهزة الأمنية بتاريخ 10 مايو الماضى، يفيد نجاحهم فى ضبط صلاح الدين عبد الخالق كامل، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الطب جامعة الأزهر فرع دمياط، كما تضمن أنه أحد عناصر جماعة الإخوان المتورطة فى التحريض على أعمال العنف والشغب.

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