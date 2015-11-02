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ضبط 101 متهم و522 كيلو بانجو و33 قطعة سلاح بالبؤر الإجرامية بالشرقية

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ضبط 101 متهم و522 كيلو بانجو و33 قطعة سلاح بالبؤر الإجرامية بالشرقية ضبط 101 متهم و522 كيلو بانجو و33 قطعة سلاح بالبؤر الإجرامية بالشرقية
أفاد بيان صادر عن مديرية أمن الشرقية، أن الأجهزة الأمنية بالمديرية وضباط البحث الجنائى والأمن العام، برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية وبإشراف اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، داهمت خلال الشهرين الماضيين أخطر البؤر الإجرامية بالمحافظة من خلال وضع خطة أمنية لملاحقة العناصر الإجرامية بيها ومروجى الأسلحة والمواد المخدرة.

وأضاف البيان أنه تمت مداهمة تلك البؤر "كفور نجم الريسات وسامى سعد والملاك وأبونجاح والسحر والجمال" والتى تعد أخطر البؤر فى المحافظة، وتمكنت الحملات المستمرة من ضبط 101 متهم و8 بنادق آلية و7 بنادق خرطوش و5 طبنجات و13 فرد خرطوش و137 طلقة و9 كيلو هيروين و522 كيلو بانجو و750 جرام حشيش و670 قرصا مخدرا و4 ميزان حساس و19 جناية.

وقال مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، إن هناك حملات مستمرة تداهم تلك البؤر وتضبط عناصر إجرامية منها وهناك خطة أمنية موضوعة بالتنسيق مع الأمن العام لملاحقة العناصر الإجرامية بالمحافظة والقبض عليها فى أسرع وقت وتطهير البؤر من مروجى المواد المخدرة.

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مصر 365