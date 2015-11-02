بالفيديو.. نجاة فى دعوى خلع:"زوجى سايبنا من غير أكل وشرب رغم أنه معاه فلوس كتير"

وقفت الزوجة "نجاة. م" أمام محكمة الأسرة بعد صبر 20 سنة على إهانة وضرب زوجها لها تشتكى وتستغيث طلبا للخلع منه بعد أن اضطرها للخروج للشارع كـ"عاملة" بمبلغ 20 جنيها، حتى توفر لهم الحد الأدنى من المعيشة بسبب هجره لها وأولادها.

وتابعت نجاة لـ"اليوم السابع": ذهبت إلى بيته فى عمر الـ17 عاما ووقفت بجواره حتى تحسنت الظروف وأصبح ميسور الحال وصاحب معرض سيارات وأنجبنا ولدين و3 فتيات وحاولنا أن نوفر لهم كل شىء.

وأكملت: هجرنا منذ 3 سنوات ولم يسأل علينا يوما حتى اضطرت للخروج للعمل وبسبب عدم حصولى على شهادة لم أجد غير وظيفة عاملة مقابل 20 جنيها.

واستكملت: خلال زواجى به كان يقوم بالتعدى على وأولادى ضربا أثناء غيابه عن الوعى بسبب تعاطيه للمواد المخدرة.

وقالت: أولادى لم يعارضونى على طلبى للخلع بل وقفوا بجوارى بسبب رؤيتهم لى وأنا أعذب بسبب والداهم ولم يكن أمامى أى حلول بعد ما فعله بى.