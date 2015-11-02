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ضبط هارب من 3 أحكام بالمؤبد ومطلوب فى 11 جناية سرقة بالشرقية

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ضبط هارب من 3 أحكام بالمؤبد ومطلوب فى 11 جناية سرقة بالشرقية ضبط هارب من 3 أحكام بالمؤبد ومطلوب فى 11 جناية سرقة بالشرقية
تمكن ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، اليوم، من ضبط أخطر العناصر الإجرامية الهارب من 3 قضايا بالسجن المؤبد، وبحوزته بندقية آلية و38 طلقة وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة بمنيا القمح برئاسة المستشار إسلام حشيش وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكانت معلومات سرية قد وردت للنقيب أحمد حسن معاون مباحث منيا القمح، عن تواجد "فارس ع ال" وشهرته فارس أبو الحاجة 21 سنة عاطل بإحدى البؤر الإجرامية، فتوجهت مأمورية مكبرة قادها الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح ومعاونه النقيب أحمد حسن برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية وبإشراف اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، وتم ضبط المتهم وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية تحمل أرقام 265485 مثبت عليها منظار وحامل من الأمام وعدد 2 خزنة بداخلهما 38 طلقة لذات العيار، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية، تبين أنه مبلغ بسرقتها من أشرف السيد حامد.

وتبين من التحريات أن الصحيفة الجنائية للمتهم مطلوب للتنفيذ عليه فى 4 قضايا 3 بالسجن المؤبد وعقوبة 7 سنوات فى قضايا سرقات بالإكراه، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 11 جناية سرقة بالإكراه وقتل عمد بدائرة مركز منيا القمح وكفر شكر بالقليوبية.

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مصر 365