أخبار عاجلة

الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نائب دائرة الفيوم: البنية التحتية ومشكلات الفلاح وأزمة بنك التنمية أولى اهتماماتى

Google+ Print
نائب دائرة الفيوم: البنية التحتية ومشكلات الفلاح وأزمة بنك التنمية أولى اهتماماتى نائب دائرة الفيوم: البنية التحتية ومشكلات الفلاح وأزمة بنك التنمية أولى اهتماماتى
قال العمدة سيد سلطان النائب البرلمانى الفائز عن الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم، ومقرها مركز الفيوم إنه سيكون فى خدمة البسطاء والمساكين الذين منحوه أصواتهم وجعلوه يفوز بالنسبة الأكبر من الأصوات بين المرشحين.

وأكد النائب فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن مشكلات البنية التحتية وتحسينها ستكون فى أولى اهتماماته، بالإضافة إلى أن لديه طموحات كبيرة فى تحسين المستوى المعيشى للفلاح وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له من حيث توفير تأمين صحى شامل له ولأسرته ومعاش وصندوق لموازنة الأسعار وبنك للفلاح لتلافى بنك التنمية والائتمان الزراعى والذى وصفه بأنه "خرب بيوت الفلاحين"، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج للفلاحين بأسعار معقولة وتوفير منافذ لتسويق المنتجات الزراعية.

وعن دور التنفيذيين بمحافظة الفيوم أكد النائب البرلمانى سيد سلطان، أن التنفيذيين غابت عنهم الرقابة الشعبية خلال الخمس سنوات الماضية، بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع وهو ما جعلهم لا يؤدون دورهم بالشكل المطلوب ولكننا نؤكد أننا سندعهم للوقوف لخدمة أبناء دوائرنا وسنكمل دورهم.

وأشار سلطان إلى أنه يدعم بشكل قوى فكرة اتحاد نواب الدائرة الواحدة لحل مشكلات دائرتهم وتحقيق الخدمات المطلوبة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365