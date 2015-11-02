كاتب: تاريخ العرب والمسلمين فى التعاطف مع اليهود يفضح افتراءات نتنياهو

>فند الكاتب الأمريكى تشارلز بول فروند مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو حول تورط مفتى القدس الراحل أمين الحسينى فى تحريض هتلر خلال لقائهما عام 1941 بإحراق يهود أوروبا.

وبحسب رواية نتنياهو فى المؤتمر الصهيونى العالمى فإن "هتلر لم يكن يريد إبادة اليهود وقتها، إنما أراد طردهم، لكن الحاج أمين الحسينى ذهب إليه وقال له"إذا أنت طردتهم، فسيأتون هنا"، فرد عليه هتلر متسائلا "إذن ماذا ينبغى على أن أفعل بهم؟" فأجابه الحسينى أن "احرقهم".

وأكد فروند فى مقال نشرته مجلة "ريزون" كذب نتنياهو، قائلا إن هتلر لم يكن بحاجة إلى أفكار الحسينى ليقتل اليهود، وعلى أى حال فإن هتلر التقى الحسينى فى شهر نوفمبر وكانت عمليات القتل بدأت بالفعل قبل ذلك.

ورصد فروند انتقادات سريعة واجهها نتنياهو فى إسرائيل وغيرها جراء ذلك من مؤرخين داخل إسرائيل وخارجها، إضافة إلى سيل من السخرية اللاذعة والتهكم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، التى حاول نتنياهو فى بادئ الأمر التصدى لها بدعوى أنه قد أسيء فهمه، لكن دون جدوى.

ولكن أكثر ردود الأفعال إثارة بحسب فروند صدرت عن موقع إعلامى شرق أوسطى نشر مقالا عن خمس حالات ساهم فيها مسلمون فى إنقاذ حياة يهود إبان الهولوكوست .. واستحسن الكاتب فكرة تسليط الضوء على القصص الحقيقية التى برزت فيها شجاعة وبطولة مسلمين عرضوا أنفسهم للخطر فى سبيل إنقاذ يهود من الموت، واعتبر أن هذه الطريقة هى بمثابة الرد الأقوى على افتراءات نتنياهو.

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