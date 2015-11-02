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خالد الصاوى مدافعاً عن التليفزيون المصرى ضد mbc: أنا وماسبيرو على الغريب

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دافع الفنان خالد الصاوى عن التليفزيون المصرى ضد قناة mbc التى يقدم فيها برنامجه "كلمة حق"، مؤكداً أنه لا يجب نسيان فضل ماسبيرو على العرب.

وقال خالد الصاوى، فى تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صباح اليوم الاثنين: "أنا وزمايلى على ماسبيرو، بس أنا وماسبيرو ع الغريب"، وأضاف: "إللى يحبنا نمصره زى زايد وفيصل والجسمى ونانسى عجرم وإللى يغلط فى تاريخ عابدين وينسى فضل ماسبيرو على العرب نعلم عليه مع الجزيرة وقنوات الإخوان".

وتابع: "برنامجى كلمة حق مع mbc ساعد فقراء مصريين بفلوس سعودية أول مرة، المرة الجاية عاوز فلوس مصرية صِرف، وأنا حبتدى بنفسى وبدعو القادرين من بس".

كما قام الصاوى بتغيير صورة الحساب الشخصى له على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ووضع صورة ماسبيرو.

كانت موجة من الانتقادات قد وُجِهَت للإعلامى أكرم حسنى، الشهير بتقديم شخصية أبو حفيظة فى برنامجه "أسعد الله مساءكم من جديد" على قناة mbc مصر، بعد سخريته من التليفزيون المصرى فى إحدى حلقاته.

وأكمل الصاوى: "محدش يعمل هاشتاج موت يا أكرم دى أول غلطة وبإذن الله الأخيرة، والغلطة مش تحقير الغلط لكن تحقير غلط مصرى ما يتمش برعاية الغريب.. موتوا أبو حفيظة".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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مصر 365

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