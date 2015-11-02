بالصور.. أنصار مرشح الحركة الوطنية بالسنطة فى الغربية يستقبلونه بالمزمار

استقبل أنصار المحاسب محمد بدراوى عوض عضو البرلمان السابق، والمرشح لانتخابات البرلمان عن حزب الحركة الوطنية بدائرة السنطة فى محافظة الغربية، بحمله فوق الأعناق من مدخل قريته ميت يزيد حتى مقر انعقاد مؤتمره الجماهيرى بالقرية.

وكانت الحملة الانتخابية لحزب الحركة الوطنية، أمانة الغربية قد عقدت مؤتمرا جماهيريا حاشد لشرح برنامج الحزب الانتخابى وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية فى الانتخابات البرلمانية بدائرة السنطة مسقط رأس المرشح محمد بدراوى عوض.

وفوجئ المرشح بالمزمار البلدى والحشد الجماهيرى، وإصرار أنصاره على حمله تعبيرا عن حبهم له، ودعما لمسيرته الانتخابية.

واستعرض المؤتمر برنامج الحزب الانتخابى، وأهم القضايا العامة والخاصة فى ملف الحزب، وفى حقيبة مرشحيه بدوائر الغربية، بحضور الأمين العام للحزب بالغربية، وهيئة الأمانة العامة بالمحافظة، وأعضاء الحزب.



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