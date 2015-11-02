أخبار عاجلة

الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
الأخبار - المرصد السوري المعارض : مقتل 15 شخصاً في غارة للتحالف الدولي على الرقة -
الأخبار - بدء المرحلة الثانية للتعداد السكاني من الإثنين حتى 18 مايو -
الأخبار - وزير النقل يستعرض رؤيته لتطوير قطاع النقل خاصة السكك الحديدية ومترو الأنفاق -
الأحد.. استكمال محاكمة 67 متهمًا في قضية "اغتيال النائب العام السابق" -
إطلاق المشروع القومي لنقل البصائع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية يلتقى وفدًا من نقابة الصيادلة

Google+ Print
محافظ الشرقية يلتقى وفدًا من نقابة الصيادلة محافظ الشرقية يلتقى وفدًا من نقابة الصيادلة
التقى الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، وفدًا من نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، والدكتور محمد مكاوى من لجنة التعليم بنادى صيادلة ، بمقر ديوان المحافظة.

ووافق المحافظ على رعاية ودعم دورات إعداد القيادات التنفيذية والإدارية لصيادلة الشرقية؛ العاملين بالحكومة والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية.

والدورات تنفذها لجنة التعليم بنادى الصيادلة، تحت رعاية وزارة الشباب لإعداد 2700 صيدلى يصلح كقائد وكمدير متميز فى موقعه، بما يعمل على تطوير المنظومة الصحية، وللمساعدة فى القضاء على فيرس سى وإدمان المخدرات، ما يعود بالنفع على المريض المصرى المستهدف من الخدمة الطبية المتميزة.

حضر اللقاء الدكتور محمد نمر أمين صندوق نقابة صيادلة الشرقية، والدكتورة نرمين محمد فؤاد أمين عام مساعد النقابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية

مصرع طالب بعد تناوله شريط ونصف "ترامادول" بالشرقية

بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء

بسبب 18 مليون دولار.. مصر توقف إمداد ليبيا بالكهرباء

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي