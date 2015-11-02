محافظ الشرقية يلتقى وفدًا من نقابة الصيادلة

التقى الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، وفدًا من نقابة الصيادلة برئاسة الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، والدكتور محمد مكاوى من لجنة التعليم بنادى صيادلة مصر ، بمقر ديوان المحافظة.

ووافق المحافظ على رعاية ودعم دورات إعداد القيادات التنفيذية والإدارية لصيادلة الشرقية؛ العاملين بالحكومة والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية.

والدورات تنفذها لجنة التعليم بنادى الصيادلة، تحت رعاية وزارة الشباب لإعداد 2700 صيدلى يصلح كقائد وكمدير متميز فى موقعه، بما يعمل على تطوير المنظومة الصحية، وللمساعدة فى القضاء على فيرس سى وإدمان المخدرات، ما يعود بالنفع على المريض المصرى المستهدف من الخدمة الطبية المتميزة.

حضر اللقاء الدكتور محمد نمر أمين صندوق نقابة صيادلة الشرقية، والدكتورة نرمين محمد فؤاد أمين عام مساعد النقابة.