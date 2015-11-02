بالصور.. مرشحو البرلمان بالقليوبية ينظمون مسابقات رياضية بالقرى

نظمت حملة مستقبل وطن عددا من الدورات الرياضية بالقرى والمدن كنوع من الدعاية الانتخابية لمرشحى الحزب، كان آخرها نهائى بطولة طحا نوب بشبين القناطر بالقليوبية، حيث حضر محمد أحمد الكومى، مرشح حزب مستقبل وطن بدائرة شبين القناطر.

وأكد الكومى أن الرياضة من أهم وسائل التواصل بين الشباب، كما أن الرياضة تعتبر من أفضل الوسائل لقهر الإرهاب والتغلب عليه.

وطالب الكومى الشباب بضرورة الخروج للانتخابات والمشاركة فى اختيار البرلمان الذى يمثلهم ويحقق مطالبهم.



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