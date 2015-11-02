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قسم الإعلام بـ"آداب سوهاج" ينظم مؤتمره الطلابى الأول اليوم ويكرم الأوائل

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قسم الإعلام بـ"آداب سوهاج" ينظم مؤتمره الطلابى الأول اليوم ويكرم الأوائل قسم الإعلام بـ"آداب سوهاج" ينظم مؤتمره الطلابى الأول اليوم ويكرم الأوائل
ينظم قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة سوهاج، المؤتمر الطلابى الأول تحت عنوان "نحو إعلام يبنى "، بقاعة المؤتمرات الكبرى فى تمام الساعة الحادية عشر، بحضور محمد سعيد محفوظ الإعلامى بقناة "سى بى سى"، وذلك تحت رعاية الدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج.

وقال رئيس الجامعة، فى بيان أصدرته الجامعة أمس الأحد، إن المؤتمر يأتى فى إطار دعم الجامعة للتواصل مع الطلاب وحثهم على المشاركة فى كافة الأنشطة والفعاليات التى تنظمها الجامعة بجوار التحصيل العلمى.

وأشار الدكتور كريم مصلح صالح عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج فى البيان، إلى أهمية التواصل مع الطلاب واستيفاء كافة النقاط والموضوعات التى تحتاج إلى دعم أو حل سريع حتى يتمكنوا من التركيز فى الناحية التعليمية.

وشدد الدكتور عبد الناصر ياسين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، على ضرورة اهتمام الطلاب بالأنشطة الطلابية داخل الكلية وخارجها، ما سيكون له عظيم الأثر على ثقل الشخصية القوية المطلوبة.

وعلى هامش المؤتمر سيتم افتتاح المعرض الفنى الأول لطلاب القسم، بالإضافة إلى تكريم الطلاب الأوائل على الفرق المختلفة للقسم، وتقديم بعض الفقرات الفنية والثقافية.

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مصر 365

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