اليوم.. بدء الانتخابات الطلابية بجامعة قناة السويس

تبدأ، اليوم الاثنين، بجامعة قناة السويس الانتخابات الطلابية للعام الجامعى الجديد، بعد توقف استمر عامين، حيث أعلن الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة عن فتح باب الترشيح أمام طلاب الجامعة اعتبارا من اليوم الاثنين ٢ نوفمبر ٢٠١٥.

وقال الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم عقد اجتماع مع وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب للتجهيز للانتخابات الطلابية والوقوف على آخر الاستعدادات، مؤكدا أن الدكتور ممدوح غراب قرر تشكيل لجنة عليا لمتابعة سير الانتخابات وتلقى أى شكاوى من الطلاب.

كما تقرر تشكيل لجان متابعة بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وعضو هيئة تدريس وإدارة وطالبين لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتوفير صناديق زجاجية للانتخابات، مؤكدا أن الجامعة لن تتدخل فى العملية الانتخابية الطلابية وهى متروكة للطلاب فى اختيار من يمثلهم.

وأكد الدكتور راشد رحمى، أن هناك شروطا حددتها اللائحة الطلابية لقبول ترشيح الطالب بأن يكون مستجدًا ومسددًا للرسوم وأن يكون له نشاط مميزًا داخل الكلية، ولم يوقع عليه جزاءات أو عقوبات تأديبية ولا ينتمى إلى جماعة إرهابية مخالفة للقانون، كما شدد على حث الطلاب المتميزين للمشاركة فى الانتخابات والالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية للطلاب، وأنه يحظر استخدام الشعارات الدينية أو الحزبية أو شعارات لكيانات أو منظمات ولا يسمح بلصق أى ملصقات على مبانى ومنشئات الجامعة.

ويبدأ تلقى الطعون يوم 8 نوفمبر وفحصها فى 9 من الشهر نفسه، وسيتم إعلان أسماء الكشوف النهائية للمرشحين فى 11 نوفمبر، وانتخابات الإعادة ستكون يوم 17 نوفمبر من الشهر نفسه على أن تستكمل عقب ذلك انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورؤساء ونواب رئيس اتحادات طلاب الكليات حتى 18 نوفمبر، مضيفا أن "الانتخابات ستنتهى فى 22 نوفمبر المقبل بانتخابات الأمناء والأمناء المساعدين واللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة".

وكان الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة قرر تشكيل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية كل من الدكتور طارق ربيع وكيل معهد الاستزراع السمكى ومحمود إمبابى مدير عام الشئون القانونية بالجامعة كعضو قانونى وفاتن السيد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب كعضو إدارى وعضوية 2 من الطلاب المتميزين علميا فى الأنشطة من غير المرشحين فى الانتخابات.