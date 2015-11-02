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الفائز بدائرة "النجيلة" يقيم مأدبة غداء لأهالى مطروح احتفالاً بفوزه

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الفائز بدائرة "النجيلة" يقيم مأدبة غداء لأهالى مطروح احتفالاً بفوزه الفائز بدائرة "النجيلة" يقيم مأدبة غداء لأهالى مطروح احتفالاً بفوزه
يقيم سليمان فضل العميرى، الفائز بأحد مقعدى الدائرة الأولى بمطروح، اليوم الاثنين، وليمة الغداء والاحتفال طبقاً للأعراف البدوية، بفوزه بمقعد البرلمان، وذلك بمنطقة أبو عميرة غرب مدينة النجيلة، ظهر الاثنين القادم.

قال "العميرى" إنه يقيم هذا الحفل، لتقديم الشكر والامتنان لجميع قبائل مطروح وأبنائها من مختلف الفئات، على توحدهم ووقوفهم خلفه ومنحه أعلى الأصوات، على مستوى دائرتى المحافظة، مؤكداً أنه لن يتوانى فى تقديم الخدمة ومد يد العون للجميع المعارض منهم قبل المؤيد.

على جانب آخر اتفق "العميرى" مع حليفه فوزى مصيبع أبو زريبة وشهرته مهدى العمدة، الفائز بالمقعد الثانى لدائرة مطروح الأولى لإقامة احتفال كبير ووليمة مشتركة، لكل أهالى مطروح، يوم الخميس المقبل، بمنطقة وادى ماجد بمدينة مرسى مطروح، لتقديم الشكر على دعمهم وتأييدهم خلال الانتخابات، ومن المقرر أن يشهد الاحتفال تنظيم أمسية شعرية، يشارك فيها عدد من الشعراء الليبيين وشعراء مطروح.


>صلاح عياد الفائز بأحد مقاعد مطروح يدعو أهالى الدائرة للاحتفال ووليمة غداء

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