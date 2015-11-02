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مرشح المصريين الأحرار بالسنطة: الاهتمام بالفلاح والصحة والتعليم أهم أولوياتى

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مرشح المصريين الأحرار بالسنطة: الاهتمام بالفلاح والصحة والتعليم أهم أولوياتى مرشح المصريين الأحرار بالسنطة: الاهتمام بالفلاح والصحة والتعليم أهم أولوياتى
قال محمد السيد عامر مرشح حزب المصريين الأحرار فى انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، إن النهوض بالتعليم والشباب والصحة والاهتمام بمشاكل الفلاح من أهم أولويات برنامجه الانتخابى.

وأضاف "عامر" أن الاهتمام بالتعليم من خلال تطوير المناهج التعليمية وإصلاح المنظومة التعليمية بشكل كامل، والتركيز على المعلم الذى يعد أصل العملية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير وإصلاح المدارس الحالية وإنشاء مدارس جديدة فى قرى السنطة للتخفيف من كثافة الطلاب داخل الفصول.

وأشار"عامر" إلى أن الفلاح البسيط يأتى على أهم أولوياته من خلال التدخل لدى المسئولين لحل مشاكل الفلاحين، التى تتمثل فى توفير الأسمدة اللازمة وتسويق الإنتاج وتطهير مصادر مياه الرى وتغطية المصارف وأن يشمل التأمين الصحى للفلاحين البسطاء.

وتابع"عامر" أنه سيعمل على استكمال مشاريع الصرف الصحى المتوقفة فى قرى السنطة وإنشاء مشاريع الصرف الصحى ومحطات لمياه الشرب فى القرى المحرومة منها.

وبين عامر أنه يركز أيضا على تطوير الوحدات الصحية وحدات طب الأسرة لكى تكون قادرة على خدمة المواطن البسيط وتجهيزها بالمعدات الطبية والأدوية اللازمة، حتى يتثنى للمواطن الحصول على خدمة طبية فى أى وقت لكى لا يقطع مسافات كبيرة للوصول إلى المستشفيات بطنطا والمحلة.

وأن تشمل مظلة التأمين الصحى جميع المواطنين والعمالة المؤقتة والفلاح البسيط حتى يتثنى للجميع أن يتلقوا خدمة علاجية تليق بهم.

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مصر 365