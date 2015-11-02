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جورج إسحاق: الاستقرار على آليات عمل "حماية وتفعيل الدستور" خلال 15 يوما

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جورج إسحاق: الاستقرار على آليات عمل "حماية وتفعيل الدستور" خلال 15 يوما جورج إسحاق: الاستقرار على آليات عمل "حماية وتفعيل الدستور" خلال 15 يوما
قال جورج إسحاق، عضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، إن القائمين على مبادرة "حماية وتفعيل الدستور" يجتمعون مرة أخرى بحد أقصى يوم 17 من الشهر الجارى، بعد اتفاقهم على إتاحة الفرصة أمام المشاركين لطرح الأفكار بشأن آليات العمل التى من الممكن اتباعها فى رفض التعديلات.

وأضاف إسحاق لـ"اليوم السابع" أن جميع المشاركين يرسلون اقتراحاتهم للدكتور وحيد عبد المجيد لمناقشة هذه الأفكار والوصول إلى الوثيقة النهائية المعبرة عن جميع المشاركين فى المبادرة علاوة على الاتفاق على آليات العمل، مشدداً "لم يتم الاتفاق على آليات العمل لرفض تعديل الدستور حتى الآن والأمر كله متروك لاقتراحات المشاركين"، لافتا إلى أن باب الانضمام إلى المبادرة مازل مفتوح أمام جميع المهتمين بالأمر.

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