وصفة القرفة والعسل تطرد سموم جسمك وتحميك من الفيروسات

يعتبر العسل من أقوى مضادات الفيروسات على الإطلاق حيث إنه ينقى الجسم من الأمراض ويعزز المناعة ويقتل الفطريات الموجودة فى المعدة ويعالج التهاب الحلق، كما أن القرفة لها العديد من الفوائد التى تجعلها تتربع على عرش الأعشاب الطبية التى تخلص الجسم من السموم.

وفى هذا السياق، أوضح الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن مزيج العسل والقرفة يصنع المعجزات، حيث إنه يخلص الجسم من السموم ويعزز المناعة ويقى من الإصابة بالأمراض، ويتكون من:

>1- 3 ملاعق حبوب قمح

>2- معلقة عسل

>3- معلقة قرفة كبيرة

>4- نصف كوب من الماء المغلى

>5- كوب لبن كامل الدسم

>• طريقة الإعداد

يتم غلى الماء ويوضع فيه 3 ملاعق من حبوب القمح، ثم يضاف إليه ملعقة صغيرة من العسل، ومغرفة من مسحوق القرفة، وفى النهاية يتم إضافة كوب من اللبن فى ذلك، ويقلب جيدًا ويتم تناوله فى الصباح حيث ينقى الجسم من السموم ويعزز المناعة ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.