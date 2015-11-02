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ذوو الشهيد سعيد الزقزق يشكرون القيادة الرشيدة وكل من واساهم

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ذوو الشهيد سعيد الزقزق يشكرون القيادة الرشيدة وكل من واساهم ذوو الشهيد سعيد الزقزق يشكرون القيادة الرشيدة وكل من واساهم

    رفع بخيت سالم الزقزق وذوو الشهيد سعيد الزقزق -الذي استشهد في العمل الإرهابي في مسجد المشهد بمنطقة نجران- عظيم شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين، ولسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- وإلى سمو أمير منطقه نجران ومشايخ وأعيان وأهالي المنطقة خاصة ومناطق المملكة عامة لتعازيهم ووقفتهم الصادقة التي خففت من المصاب الجلل.

وأجمع ذوو الفقيد على أن مواساة القيادة والمواطنين، وزيارة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقه نجران لنقل تعازي القيادة الرشيدة قد خففت من مصابهم وأحزانهم، سائلين الله تعالى أن لا يري الجميع أي مكروه، وأن يديم على هذا الوطن قيادته وأمنه واستقراره.

الجدير بالذكر أن الشهيد سعيد سالم الزقزق ولد عام 1379ه، وعاش سعيداً على اسمه متواضعاً ميسور الحال، لديه من الذكور خمسة ومن الإناث ست بنات، وهو متقاعد من الإدارة العامة للمرور، وكانت حياته اجتماعية بسيطة يقضيها مع أبنائه ووالدته، وكانت تربطه علاقة صداقه وثيقه مع الشهيد آل مرضمة، حيث ربطتهما حياة امتدت وانتهت باستشهادهما معاً.

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