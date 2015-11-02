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الزيارة تؤكد حرص سموه على جميع محافظات المنطقة

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الزيارة تؤكد حرص سموه على جميع محافظات المنطقة الزيارة تؤكد حرص سموه على جميع محافظات المنطقة
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د. صالح حاشم*

    تعد زيارة صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية زيارة للوقوف على القطاع الصحي وتدشين المشاريع التنموية التي تشهدها المحافظة، وما تهدف إليه هذه الزيارة الميمونة إنما تأتي لتحقيق مشاريع تنموية تتحقق بها رفاهية المواطن، حيث إن محافظة العويقيلة تشهد مرحلة تنموية وحضارية في كافة المجالات، فهي تأتي تواصلاً لمشروعات التنمية في مختلف مناطق الحدود الشمالية على يد سمو الأمير ومعالي وزير الصحة، وبهذه المناسبة نرحب بأميرنا الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد على زيارته، والتي تؤكد وتترجم عمق الصلة والترابط بين القيادة والشعب وتكريس التلاحم الوطني، وفقاً لما عودنا عليه القادة -حفظهم الله-، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لنا قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي عهده، وأمير منطقة الحدود الشمالية، وأن يحفظ لنا وطننا من كل سوء ومكروه.

* مساعد مدير عام الشؤون الصحية في الحدود الشمالية

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