فريق عمل مشترك بين «حرس الحدود» و «السياحة»

أقرت قيادة حرس الحدود بمنطقة عسير وفرع هيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة تشكيل فريق عمل مشترك لتذليل كافة الصعاب التي تواجه التنمية السياحية في المنطقة ضمن استراتيجية محور البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر قيادة حرس الحرس الحدود بمدينة أبها بشأن استعراض المسودة النهائية لاستراتيجية محور البحر الأحمر ومناقشة المتطلبات والاحتياجات المشركة، في ظل رغبة الجانبين في استكمال عرض المسودة النهائية لاستراتيجية محور البحر الأحمر على ما تبقى من المناطق الساحلية (عسير، المدينة المنورة)، وذلك بحضور مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء سعيد بن محمد المهجري نيابة عن قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء سفر بن أحمد الغامدي، وقائد قطاع القحمة العقيد البحري عبدالله بن ناصر الشهراني، ومدير إدارة الشؤون القانونية العقيد علي بن ظفر الأحمري، ورئيس قسم البحث والإنقاذ بإدارة العمليات المقدم البحري أحمد بن محمد القحطاني، ومدير عام فرع هيئة السياحة بالمنطقة م.محمد العمرة، ومدير التخطيط بفرع السياحة سعد ثقفان، ومشرف مشروع استراتيجية محور البحر الأحمر م.مشاري المشاري، و م.رامي أيمن عبدالعال من قطاع المناطق بهيئة السياحة.

وقد رحب مساعد قائد حرس الحدود بمنطقة عسير اللواء سعيد بن محمد المهجري بمدير عام فرع السياحة ومرافقيه، مقدما الشكر لهيئة السياحة على إشراك حرس الحدود في تطوير البحر الأحمر سياحياً، مؤكدا على أهمية وجود برامج وخطط لإدارة وتشغيل المشاريع السياحية على ساحل عسير.

في حين، أكد قائد قطاع القحمة العقيد البحري عبدالله بن ناصر الشهراني أهمية العمل المشترك من البداية في أي مشروع ساحلي من مرحلة التشغيل للتنفيذ.

بدوره، شدد مدير عام فرع هيئة السياحة بالمنطقة م. محمد العمرة على تأييد قيادة حرس الحدود لاستراتيجية البحر الأحمر المعتمدة، مبينا أن الوجهة السياحية الساحلية المراد تطويرها بالمنطقة هي القحمة وفقاً لتوصيات المشروع، في ظل أهميتها في أحداث نقله في التنمية السياحية بالمنطقة، والمساهمة في تحقيق أهداف مبادرة "عسير.. وجهة سياحية على مدار العام".